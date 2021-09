Японский Шерлок Холмс и его удивительное расследование. Обзор игры Lost Judgment

Хорошая детективная история – это уже повод пройти игру. А в свежей Lost Judgment сюжет дополнен японским колоритом и зрелищными боями. Однако не стоит спешить покупать новинку. Есть одно важное "но". О каких минусах игры идет речь – рассказываем в нашем обзоре.

Создать хорошую детективную игру гораздо сложнее, чем кажется. Для начала нужно придумать интересное и витиеватое расследование в качестве сюжетного фундамента. А вдобавок к нему понадобится реализовать комплекс геймплейных механик, которые помогут вжиться в роль сыщика и будут хорошо сочетаться между собой.

Читайте такжеВ PS Store стартовала распродажа хитов Японии – скидки на Judgment и ремейк Final Fantasy VII

По этой причине за последние пять лет вышло не так уж много добротных детективных проектов. С ходу можно вспомнить Return of the Obra Dinn, The Red Strings Club и Judgment. Последняя на момент релиза была темной лошадкой: многие сомневались, что создание ответвления Yakuza, да еще и про следователя, это хорошая идея. К счастью, опасения не оправдались. Ryu Ga Gotoku Studio выпустила крепкую игру с увлекательной историей и выразительными персонажами.

Judgment наверняка оправдала финансовые ожидания разработчиков и издателя в лице SEGA, а иначе проект не перерос бы в серию. Продолжение детективного боевика получило название Lost Judgment и обещало оказаться не хуже предшественника. Получилось ли у студии повторить успех и представить очередную порцию интригующих приключений японского Шерлока Холмса – рассказываем ниже.

Неспокойная Япония

Рассказать о сюжете Lost Judgment — та еще задача. Даже если раскрыть только завязку, все равно будет трудно обойтись без спойлеров. Причиной тому служит долгая подводка и начальное построение повествования, где несколько линий пересекаются в одной точке. Но давайте как-то пробовать. События Lost Judgment разворачиваются в двух локациях — вымышленном токийском районе Камурочо, известном всем фанатам Yakuza, и части города Йокогама. Пост главного героя по-прежнему занимает детектив Такаюки Ягами, которому помогает его друг Масахару Кайто.

На этот раз дуэту предстоит выяснить все подробности убийства преподавателя старшей школы. Дело получилось более чем запутанным. Оно связано и с самоубийством ученика четырехлетней давности, и с полицейским, которого задержали за неприличное поведение по отношению к девушке в метро, и со знаменитой уличной бандой из Йокогамы. Как именно все эти факты выстраиваются в одну линию, предстоит выяснить пользователям, но главное, что они все-таки складываются воедино в рамках логичного и стройного повествования.

От экрана не оторваться

История в Lost Judgment постоянно виляет и заставляет удивляться. Она умело спутывает карты и раскрывает новые детали, которые мотивируют с еще большим энтузиазмом бросаться в пучину расследования. Сценаристы Ryu Ga Gotoku сумели сплести воедино все витки сюжета и дать исчерпывающие ответы на каждый из вопросов пользователей. Наблюдать за тем, как отдельные фрагменты повествования стают под один знаменатель, а заодно подбрасывают новую интригу, по-настоящему увлекательно. Финал тоже не разочаровал: он подвел аккуратную черту под превосходной детективной историей.

Радует и реалистичность сюжета, который глубоко раскрывает конкретные проблемы. Часть из них больше всего актуальны для Японии, но вот, например, издевательства в школе встречаются во всем мире. Сценаристы проанализировали, почему дети так себя ведут, и даже предложили способ решения проблемы — пускай и наивный, но это значительно усиливает повествование. Такой же эффект создают драматические моменты, которые возникают почти в каждой главе. Они повышают градус накала и помогают раскрыться персонажам, причем порой с весьма неожиданных сторон.

А если в сюжете показываются пафосные сцены, то они смотрятся, как влитые. Допустим, персонаж — это "решала" из Йокогамы, который отлично владеет боевым искусством. Ведет он себя соответственно образу. Его напыщенность не вызывает отторжения. Герои в целом получились понятными и запоминающимися. Среди них есть как яркие личности, так и обычные люди, которых легко встретить на улицах Токио. Такой колорит вкупе с тщательной проработкой характеров персонажей заставляет еще сильнее влюбиться в Lost Judgment. И вот мы хвалим историю, хвалим, но ведь локализацию в игру не добавили – даже на уровне субтитров. А английский в ней суровый: куча юридических терминов, сленга и крылатых фраз. Приходится регулярно заглядывать в словарь, и это действительно портит впечатления.

Вширь тоже хорошо

Постановку заданий тоже можно записать к преимуществам Lost Judgment. В игре присутствует много геймплейных механик, которые чередуются на миссиях. Пользователям предлагают следить за подозреваемыми, прятаться и отвлекать от себя внимание; фотографировать объекты, выполняя определенные условия; лазить по зданиям с постоянным контролем выносливости; участвовать в погонях, где нужно вовремя выполнять появляющиеся на экране указания (QTE). Думаете, перечень окончен? Даже не близко! Ягами умеет применять детективный режим для поиска улик. На их основе совершаются определенные выводы и появляются новые цели. У главного героя также есть арсенал из четырех гаджетов, каждый из которых применяется в конкретной ситуации. Например, дрон помогает осматривать территорию с высоты, а устройство для улавливания звуков — ну тут сложно не догадаться.

И это только основной набор механик, а ведь в Lost Judgment есть еще дополнительные геймплейные решения, которые встречаются один или несколько раз за игру. Например, поиск зацепок при детальном осмотре фотографии и попытки подружиться с котами. Не все из этих элементов удачные, но в целом разнообразие положительно влияет на впечатления игрока. При прохождении создается ощущение, что Lost Judgment редко повторяется и пытается увлекать новыми занятиями.

Недостаток в этом геймплейном пиршестве один — простота каждой из механик. Возьмем хотя бы стелс, о котором не упоминалось выше. Если возникает необходимость двигаться скрытно, то игрок должен просто пройти по заранее проложенному разработчиками маршруту: преодолеть череду скриптов и посмеяться над примитивным искусственным интеллектом. И так буквально во всем. Паркур включается лишь в отдельных эпизодах и позволяет двигаться по отвесной поверхности в строго ограниченных рамках, во время погонь управление становится полуавтоматическим, а при преследовании цели очень тяжело провалиться. Вот и получается, что разнообразие огромное, но реализация механик слишком схематичная.

Детектив от народа

Несколькими строками нужно удостоить и дополнительные задания. Они делятся на расследования в открытом мире и школьные дела. Большинство второстепенных квестов обладают маленькими увлекательными историями. Нам, например, очень понравилась охота за инопланетянами, которая вскрыла семейные проблемы персонажей и по касательной зацепила любовную линию. Даже в рамках таких вот мини-сюжетов разработчики стараются удивлять и веселить игроков.

Побочные квесты в открытом мире также имеют интересную структуру. Для их выполнения требуется применять специальное приложение в телефоне Ягами. Оно делает поиск среди социальных медиа на основе ключевых слов, которые выдаются пользователю. После этого на экране показывается, кто и где упоминал нужную тему. Дальше игрок должен отсеять лишнее и прибыть в правильную точку, чтобы задание продолжилось. Правда, когда читаешь сообщения, выступающие зацепками, легко ошибиться и отправиться по ложному следу. Это добавляет беготни, которой в дополнительных миссиях и так много. Хорошо хоть быстрое перемещение по миру реализовано более чем адекватно. Вызываешь такси и можешь отправиться в одну из указанных точек.

Кунг-фу и Айкидо

Над всеми упомянутыми механиками в Lost Judgment возвышается боевая система. Ее прорабатывали гораздо тщательнее, чем стелс, паркур, погони и остальное. Когда приходит черед сражений, проект превращается в добротный beat 'em up. Главный герой владеет тремя боевыми стилями — журавля, тигра и змеи. Первый рассчитан на сражения против большой толпы, второй ориентирован на схватки с одним или двумя соперниками, а третий заставляет действовать от обороны и позволяет запугивать недругов. Переключаться между ними разрешается в любой момент драки.

Каждый из стилей позволяет выполнять обычные и усиленные удары, а также комбинировать их. Как будут выглядеть серии атак, описать сложно. Ягами порой выполняет такие пируэты, прыжки, броски и сальто, что диву даешься. Однако его движения всегда ощущаются плавными и невероятно зрелищными. За акробатику в Lost Judgment явно отвечали профессионалы, и они со своей задачей полностью справились.

К общим действиям каждого стиля также относится возможность хватать соперника, блок, уклонение и накопление энергии. Последняя позволяет активировать специальный режим, который открывает доступ к особо сильным ударам. Они сопровождаются отдельными анимациями и выполняются при определенных условиях. Например, Ягами разгоняется, едет несколько метров по земле и бьет с колена по голове лежащего соперника. Выглядят такие моменты восхитительно, хотя к концу прохождения эти короткие ролики немного приедаются. Также стоит отметить, что каждый стиль имеет определенные особенности. Например, тигр открывает заряженную атаку, которая пробивает вражеский блок.

В целом боевая система Lost Judgment построена на фундаменте Yakuza. Она легкая в освоении, хорошо передает ощущения от нанесения ударов и позволяет наслаждаться визуальным исполнением приемов. При прохождении пользователь будет постоянно накапливать опыт и открывать новые навыки. Их тут аж 184, так что любой стиль можно обогатить множеством активных умений. Единственный изъян сражений — нечестное поведение отдельных боссов. Главгады обладают сериями атак, которые не прерываются, а сами могут вклинить свой выпад в любую комбинацию игрока.

Занятий хоть отбавляй

Открытый мир Lost Judgment – это песочница, где можно вдоволь развлечься. На улицах Камурочо и Йокогамы разбросаны магазины для покупки расходуемых предметов и одежды. Экипировка дает бонусы к характеристикам главного героя – защите, урону, сопротивляемости оглушению и так далее. Рядом с торговыми точками находятся рестораны и забегаловки, где можно отведать разной пищи, а также залы с аркадными автоматами. Ryu Ga Gotoku добавила в Lost Judgment двадцать классических проектов SEGA. Однако нам больше всего понравились спортивные и танцевальные мини-игры. Это отличная разнарядка, если хочется отвлечься от основной истории.

Выглядит Lost Judgment в целом нормально, хотя графику передовой не назовешь. Объекты окружения слишком угловатые, и им явно не хватает деталей. Модели персонажей исполнены лучше, но и здесь не обошлось без недочетов — достаточно взглянуть на волосы отдельных девушек в проекте. Зато освещение поставлено хорошо, а в лужах заметны отражения.

Играть или не играть

Lost Judgment получилась не хуже предшественника, а местами даже ее превзошла. Как минимум по части сюжета. Вот только без знания английского насладиться историей не удастся, а если брать во внимание лишь геймплей, то будут заметны некоторые изъяны. Игра богатая и разнообразная, обладает хорошей боевой системой, но иногда ее геймплею недостает глубины. Поэтому в целом скажем так: если язык не преграда и любите детективы, обязательно приобщитесь. Остальным следует подумать, нравятся ли им подобные проекты, чтобы приобретать их исключительно ради геймплея.

Оценка УНИАН: 8

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter