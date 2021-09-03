Топ 10 самых интересных игр сентября: от переиздания Diablo II до шутера про петлю времени

Сентябрь обещает быть богатым на свежие релизы. Геймеры получат многопользовательскую RPG от Amazon, дизельпанк-экшен про зайца с железным кулаком, легендарную классику в новой обертке и многое другое. Мы собрали десятку самых интересных новинок этого месяца.

Лето закончилось, и настала пора громких осенних релизов. Наиболее крупные игры, как правило, выходят в октябре-ноябре. Но и в сентябре геймерам будет во что поиграть – начиная от переиздания легендарной Diablo II и заканчивая релизом новой игры от создателей Dishonored. Мы выбрали 10 самых интересных релизов.

The Medium – 3 сентября

Технически польский хоррор The Medium вышел в январе этого года на ПК и Xbox. Но в этом месяце он наконец-то пополнит обширную игровую библиотеку на PlayStation 5. Вдобавок игра получит поддержку функций геймпада DualSense.

Итак, вам предстоит перевоплотиться в девушку-медиума по имени Марианна, и отправиться в заброшенный партийный дом отдыха "Нива", чтобы получить ответы на вопросы, терзающие ее с детства. Дело в том, что Марианне уже давно снится один и тот же сон, в котором она видит убийство маленькой девочки. А еще главная героиня живет в двух мирах – реальном и потустороннем. Это, кстати, главная особенность игры. В роли медиума вам предстоит переключаться между реальностью и миром призраков, к примеру, покидать свое тело, чтобы попасть места, недоступные человеку. Но мире духов много опасностей от которых придется защищаться.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – 7 сентября

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – это увлекательная метроидвания в сеттинге дизельпанка. Действие разворачивается в Городе Факелов. Вот уже шесть лет, как местные жители-животные потерпели поражение в войне с Легионом Роботов. Главный герой, кролик Райтон, вооруженный гигантским механическим кулаком собирается бороться со злыми машинами.

Сражения с врагами станут изюминкой игры. Во время боя можно будет переключаться и на другие типы оружия – кулак, сверло и молния – и комбинировать их. Каждое оружие меняет стиль боя, позволяя подстраиваться под разных соперников.

Игра изначально выходит только на PS4 и PS5. Релиз на ПК состоится позже.

Tales of Arise – 10 сентября

Японская ролевая игра Tales of Arise рассказывает о конфликте двух миров – Даны и Рены. Триста лет рениане правили данианами, отбирая у последних ресурсы и ограничивая свободу. Однако все изменится после встречи двух жителей разных миров – парня по имени Алфен и девушки Сионны.

Фанатов жанра ожидает отличная JRPG с разнообразными героями, интересной боевой системой и увлекательным сюжетом. Кстати, оценить Tales of Arise можно уже сейчас, так как ее демоверсия доступна бесплатно в PS Store.

Life Is Strange: True Colors – 10 сентября

Действия нового графического приключенческого квеста Life Is Strange: True Colors разворачивается спустя два года после финала второго сезона игры. В центре истории Алекс Чэнь. Она может управлять эмоциями людей. Сами эмоции ей представляются в виде ауры разных цветов. Долгое время девушка скрывала свои способности, но смерть ее брата заставила, по-новому взглянуть на свои силы и овладеть ими.

В процессе игры Алекс предстоит открыть страшные тайны своего городка, завязать дружбу и даже романтические отношения с новыми знакомыми, и принять немало сложных решений.

Deathloop – 14 сентября

Шутер Deathloop – это новая игра от студии Arkane, создавшей небезызвестный Dishonored. В центре сюжета киллер Кольт Ван, который пытается сбежать с острова Черный риф, но не может, так как попал в петлю времени. Герой вынужден проживать один и тот же день снова и снова. Чтобы спастись, нужно уничтожить восемь врагов, включая главную соперницу по имени Джулианна.

Цели, которые нужно "убрать", находятся под охраной, и она откроет огонь, как только заметит Кольта. А Джулианной может управлять как искусственный интеллект, так и живой игрок. Так что разорвать петлю будет непросто. Благо в вашем арсенале будет не только разнообразное оружие, но и особые способности, включая телепатию и маскировку.

Kena: Bridge of Spirits – 21 сентября

Красочная приключенческая игра Kena: Bridge of Spirits станет консольным эксклюзивом PlayStation. Эта адвенчура рассказывает о юной духовной проводнице по имени Кена, которая путешествует в заброшенную деревню в поисках священного горного святилища. В игре нужно будет исследовать мир, решать головоломки и сражаться с врагами. Одной из фишек проекта стал рой духов-зверьков, которые будут помогать главной героине.

Над Kena: Bridge of Spirits студия Ember Lab трудилась 5 лет. Это первая игра разработчиков. Но у них за плечами богатый опыт в создании визуальных эффектов для анимационных роликов и фильмов.

Diablo II: Resurrected – 23 сентября

Возвращение легендарной Diablo II с дополнением Lord of Destruction, обновленной графикой и улучшенным звуком. Студия даже переделала все кинематографические ролики для Resurrected. При этом разработчики постарались не трогать баланс, анимации и искусственный интеллект врагов, ограничившись в основном косметическими изменениями.

Впрочем, те, кому по душе классика, смогут в любой момент переключиться на старую графику.

Одна из самых значимых игр в истории, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса, и ставшая образцом для подражания скоро будет доступна на всех платформах.

Death Stranding: Director’s Cut – 24 сентября

Режиссерская версия нашумевшей игры Death Stranding от Хидео Кодзимы снова предлагает окунуться вам в мрачный мир будущего. США разрушены в результате загадочного катаклизма, получившего название "Выход Смерти". Связующим звеном между людьми становятся курьеры. И вы один из них. В роли Сэма Бриджеса, внешность которому подарил актер Норман Ридус, вам предстоит пройти от Восточного побережья Северной Америки к Западному, чтобы восстановить особую хиральную сеть и соединить поселения людей.

Это необычная игра, которую скептики прозвали "симулятором курьера", а фанаты посчитали пророческой, так как всего спустя год после релиза грянула пандемия и роль курьеров во всем мире выросла как никогда.

В режиссерской версии Death Stranding появятся новые задания, расширенная сюжетная линия и новые локации. Игрокам станут доступны новые виды оружия, среди которых даже турели, новые транспортные средства, робот-помощник, экзоскелет и многое другое. И, пожалуй, наиболее заметным нововведением будет гоночный режим.

Разумеется, игру обновят и для PS5, добавив ускоренные загрузки, 3D-звук, поддержку улучшенной вибрации геймпада DualSense и многое другое.

Lost Judgment – 24 сентября

Экшен Lost Judgment – это вторая часть игры, являющейся спин-оффом серии Yakuza. К главной роли вернется частный детектив Такаюки Ягами. На этот раз он будет расследовать убийство в городе Ёкогама. Как и в первой части, здесь дело окажется непростым, и герою придется столкнуться с криминальной группировкой.

Кроме того, это последняя игра, над которой работал создатель серии Yakuza Тосихиро Нагоси. После 32 лет работы в компании SEGA он ушел в другую студию.

New World – 28 сентября

За 10 лет с момента создания игрового направления Amazon свежая MMORPG под названием New World стала практически первым успешным проектом компании. Об этом стало понятно еще во время летнего бета-теста в Steam, когда пиковый онлайн превышал 200 тысяч человек. И это при том, что доступ к бете давали только за предзаказ игры. Хотя проблем у New World тоже хватало. В числе самых вопиющих: высокий пинг, баги, неудобное управление, плохой баланс и сгорающие видеокарты GeForce RTX 3090. С последним, как позже выяснилось, оплошали производители, выпустившие карты с дефектом.

Что же до игры, то пользователям нужно исследовать мир, прокачиваться, выполнять квесты, ходить в подземелья, сражаться с боссами и решать головоломки. Можно также собирать ресурсы, развивать собственную базу и, конечно же, участвовать в сражениях. Помимо привычных для MMORPG занятий в New World есть и масса интересных решений, о которых мы писали в отдельном материале. Так что все это в купе с низкими системными требованиями делает новинку очень привлекательной.

Сергей Коршунов

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