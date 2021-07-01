Японцы не смогли вовремя остановиться. Честный обзор игры Scarlet Nexus

Если послушать западных критиков, то окажется, что свежий японский ролевой экшен Scarlet Nexus хорош практически во всем – от сюжета до графики. Но это неправда. Мы потратили 30 часов на прохождение, и готовы рассказать, что на самом деле не так с новой игрой от компании Bandai Namco. Подробней об этом читайте в нашем обзоре.

С самого момента анонса Scarlet Nexus казалась «игрой для своих» — тех, кто любит аниме и JRPG. И это совсем неплохо: проект метил в конкретную нишу и не претендовал на лавры всеобщего признания. За его создание отвечала команда из Bandai Namco Studios, которая ранее отметилась выпуском Tales of Vesperia, а теперь решила испытать силы с новой интеллектуальной собственностью и антуражем брейнпанка. Фанаты подобных игр примерно понимали, чего ждать от разработчиков, а остальные либо просто решали пропустить Scarlet Nexus, либо осторожно наблюдали за ней со стороны.

Релиз игры 25 июня тоже прошел относительно незаметно, а вот ее обзоры нас удивили. Подавляющее большинство журналистов наперебой хвалили проект и ставили ему в среднем восемь баллов, а некоторые издания и вовсе не поскупились на максимальную оценку.

Что же это получается: разработчики превзошли себя и выпустили крутое творение, несмотря на весь скепсис? Получив пресс-копию довольно поздно, мы не стали спешить с обзором и решили пристально изучить игру. И вот после тридцатичасового прохождения готовы смело заявить, что критики слишком сильно перехвалили Scarlet Nexus. Что именно не так с игрой, рассказываем ниже.

Черт ногу сломит

Scarlet Nexus представляет собой экшен с элементами японской ролевой игры (JRPG). Ее сюжет демонстрирует альтернативное начало двадцать первого века, в котором люди благодаря открытию в мозгу псионного гормона получили доступ к сверхъестественным способностям. Радость от этого была недолгой, ведь вскоре с небес приземлились монстры по прозвищу Иные. Главным лакомством для них стало серое вещество в голове человека. Чудовища привели к повсеместной разрухе и значительно сократили популяцию людей. Для борьбы с ними был организован Отряд Сопротивления Иным (ОПИ), куда вошли индивиды с мощными способностями. Одни вступали в него добровольно, других призывало государство, и отказ в таком случае не принимался.

В состав ОПИ вошли и Юито с Касанэ — главные герои Scarlet Nexus. У каждого из них своя история, но они часто пересекаются, а ближе к финалу сплетаются воедино. Рассказать о сюжете игры в общих чертах невозможно, так как цели и мотивация протагонистов неоднократно меняются. Изначально главные герои хотели просто бороться с Иными в качестве членов ОПИ, и с этим связано до жути затянутое вступление. Первые часы сюжет топчется на месте и вызывает преимущественно скуку. Отрицательные впечатления подчеркиваются типичными для аниме диалогами — искусственными и чересчур официальными. Даже непринужденная побочная беседа после десятка слов «спасибо», «извини» и «я рад» начинает казаться неправдоподобной.

Спустя несколько часов сюжет преображается и демонстрирует занятный конфликт из области серой морали. Тут уже и персонажи начинают раскрываться, и драма появляется, и сложные темы политики, семейных взаимоотношений и сегрегации в обществе затрагиваются. Возникает интрига и желание узнать, что будет дальше. И если закончить прохождение здесь, то сюжет хочется похвалить. Но если продолжить играть до конца, то там только мрак. Сценаристы сделали несколько сюжетных разворотов и превратили повествование в бредовую белиберду. Основной конфликт отодвинули на второй план и толком не закрыли, а на замену ему пришел ворох запутанных сюжетных линий. Клубок причинно-следственных связей получился настолько непонятным, что сценаристам пришлось постоянно повторять, как и почему произошли конкретные события. А затянутый хронометраж привел к нескольким твистам, которые вызывают не удивление, а исключительно безразличие. Ближе к финалу и вовсе забываешь, почему в середине игры сюжет казался интересным.

По одной схеме

Следом за повествованием в минусы отправляется реализация заданий. Японским ролевым играм свойственна однотипность в этом плане, но в Scarlet Nexus она достигла апогея. Почти каждое задание сводится к беготне по довольно-таки серым и не запоминающимся локациям и сражениям на аренах. Исследовать местность нет никакого смысла — в лучшем случае игрок найдет расходуемые предметы или ресурсы, которые обмениваются в магазине на вещи разного типа.

Но зато второстепенные задания в Scarlet Nexus совершенно не напрягают. Они берутся у NPC в мирных локациях и выполняются при продвижении по сюжету. Обычно поручения сводятся к убийству врагов определенным способом или поиску конкретного предмета. Сдавать их после выполнения можно в специальном меню, что добавляет удобства. В отличие от реализации сюжета, здесь разработчики действовали по принципу «краткость — сестра таланта».

Круто, но слишком много

Сражения, как и сюжет, лежат в основе Scarlet Nexus, так что давайте их подробно разберем. Юито предпочитает драться с мечом наперевес на ближней дистанции, а Касанэ — на средней благодаря своим летающим клинкам. Их базовая серия атак состоит из трех ударов, но ее можно продлить до пяти после приобретения соответствующих талантов. Здесь сделаем лирическое отступление и поговорим о прокачке. Она включает пять веток и позволяет усилить персонажа, причем не только пассивными прибавками. За очки навыков можно покупать активные умения, которые значительно обогащают боевую систему.

Кроме базовой серии, мечом и клинками совершается особая атака. Удары оружием заполняют шкалу телекинеза — именно этой силой владеют Касанэ и Юито. Она позволяет швыряться предметами окружения: обычными и особыми. Использование последних сопровождается QTE-ивентами и порой способно удивить. Например, игрок может активировать нерабочий бульдозер и начать давить им врагов или летать на плоской плите, а в конце взорвать ее. Телекинез в Scarlet Nexus исполнен отлично, и это еще не главная прелесть боевой системы. Таковой выступает возможность одолжить силу у своего соратника по команде.

Главных героев обычно сопровождают два союзника, а остальные находятся как бы в резерве, но их способности тоже доступны пользователю. В число навыков компаньонов входят телепортация, применения огня и электричества, замедление времени, невидимость, невосприимчивость к урону, клонирование и возможность видеть сквозь густой туман. Эти силы активируются на короткий период и в отдельных ситуациях становятся попросту необходимыми.

У многих врагов есть слабые места, удары по которым снижают шкалу устойчивости. Когда она падает до нуля, игрок может мгновенно уничтожить противника или нанести существенный урон в случае с боссами. Часто без телепортации, пирокинеза и прочих навыков добраться до уязвимых точек соперников невозможно. А при развитии отношений с компаньонами происходит прокачка сил. Их можно дольше и эффективнее применять, но важнее, что игрок получает непосредственный контроль над соратниками. После достижения четвертого уровня взаимоотношений с союзником у него открываются два умения — первое можно использовать в любой момент, если позволяет специальная шкала SAS, а второе – более мощное и произвольно становится доступным в определенные моменты битвы.

Последний аспект боевой системы — два режима, усиливающих персонажа. Первый, ускорение мозга, активируется автоматически, когда соответствующая полоска заполнена до предела, и повышает показатели героя. А второй, мыслеполе, меняет набор атак и делает Юито с Касанэ гораздо более сильными. Его применение подконтрольно игроку и особенно помогает в битвах с боссами. Эти драки всегда в меру сложные и наиболее захватывающие. Главгада сначала требуется изучить, чтобы понять механизм победы, а уже потом бросаться в гущу битвы. А вот обычные противники удивляют только первые десять часов, а дальше начинают постоянно появляться одни и те же монстры, но с небольшими надстройками.

В целом от боевой системы остаются положительные впечатления. Она богатая и при этом не особо требовательная в освоении, но все снова губит затянутый хронометраж. На каждой миссии битвы идут одна за другой, из-за чего даже хорошо реализованные сражения начинают надоедать и скатываться в рутину. Да и минусы в битвах все же нашлись: уклонение не прерывает атаку, из-за чего часто пропускаешь урон; если главного героя сбивают с ног, то он слишком долго поднимается; а в некоторых стычках откровенно хромает баланс. Поэтому боевая система хоть и повышает ценность Scarlet Nexus, но не так сильно, как могла бы при более емком сюжете.

Вместе веселее

К положительным аспектам проекта можно также отнести перебивки между миссиями, во время которых игрок волен развивать отношения с персонажами. Для этого нужно общаться с ними и вручать подходящие подарки. Последние обмениваются у торговца на ресурсы, как и экипировка.

Снаряжение в Scarlet Nexus сводится к оружию и трем дополнениям с пассивными добавками ко всяким характеристикам персонажа. Амуницию компаньонов тоже нужно менять, а иначе их эффективность в битвах упадет. Союзники порой радуют своим искусственным интеллектом: то воскресят после гибели, то восстановят здоровье, то отвлекут противника в нужный момент.

Резюме

Scarlet Nexus столкнулась со стандартной проблемой игр категории В: желание добиться масштабности есть, а денег нет. Это ощущается в блеклой графике, которую старались скрыть под анимационной стилистикой, пустых локациях, диалогах с картинками и «говорящими головами» и однотипной постановке заданий. Да, разработчики реализовали неплохие взаимоотношения с союзниками и богатую боевую систему, но промахнулись во всем остальном. А сценаристы, словно запутались в хитросплетениях своего сюжета и не смогли найти выхода. Отсюда и очень смазанные впечатления от Scarlet Nexus.

Оценка УНИАН: 6

Назар Степорук

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