Товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 45% - Порошенко

Товарооборот между Украиной и Литвой в январе-сентябре 2017 года вырос на 45%, сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Twitter.

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«За 9 месяцев этого года товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 45%. Для украинского бизнеса Литва является чрезвычайно благоприятной площадкой для продвижения своих интересов на рынок ЕС», - отметил президент.

По его словам, литовский бизнес верит в перспективы украинской экономики.

«Приятно, что литовский бизнес верит в перспективы нашей экономики. Мы и в дальнейшем будем создавать благоприятные условия для ведения бизнеса и улучшать инвестиционный климат», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает возможным увеличение объемов товарооборота с Литвой до 1 млрд долл. в год.

Литва является крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Балтии. По данным Госстата Украины, за первое полугодие 2017 года объем торговли товарами и услугами между Украиной и Литвой составил 460,6 млн долларов, что на 53,1%, или 159,9 млн долл., больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Объемы экспорта украинских товаров в Литву за этот период составили 205,5 млн долл. и выросли на 63,2%, или на 79,6 млн долларов; объемы импорта увеличились на 45,9%, или на 80,2 млн долларов и составили 255,1 млн долларов.