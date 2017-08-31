Гройсман хочет увеличить товарооборот с Литвой до $1 миллиарда в год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает возможным увеличение объемов товарооборота с Литвой до 1 млрд долл. в год.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с председателем Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом сегодня в Киеве.

Гройсман отметил важность развития двусторонних отношений на уровне парламентов и правительств.

Он добавил, что имеет очень хорошие отношения с литовским премьером Саулюсом Сквернялисом, что "является залогом углубления нашего сотрудничества во многих сферах".

"Начиная от политического сотрудничества, сотрудничества на международной арене, сотрудничества в рамках Европейского Союза, так и в экономической сфере", - сказал Гройсман.

"Я хотел бы отметить, что двусторонний уровень торговли у нас достаточно высок, и мы хотели бы поставить задачу выйти на 1 миллиард годовой торговли между нашими странами, что является абсолютно возможным", - подчеркнул премьер.

Литва является крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Балтии. По данным Госкомстата Украины, за первое полугодие 2017 года объем торговли товарами и услугами между Украиной и Литвой составил 460,6 млн долларов, что на 53,1%, или 159,9 млн долл., больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Объемы экспорта украинских товаров в Литву составили 205,5 млн долл. и выросли на 63,2%, или на 79,6 млн долларов; объемы импорта увеличились на 45,9%, или на 80,2 млн долларов, и составили 255,1 млн долларов.