Украина рассчитывает на новую программу финпомощи от ЕС в следующем году – Данилюк

Украинские власти на саммите в Брюсселе достигли договоренностей о новой программе макрофинансовой помощи от Европейского Союза, старт которой ожидается в следующем году, заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире телеканала ICTV.

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"Сумма еще четко не определена, но это будет существенная программа, в рамках которой Украина будет получать льготное финансирование в течение следующих двух лет", - сказал Данилюк.

По его словам, фокусом программы будет поддержка ключевых реформ, включая реформы здравоохранения и образования.

В свою очередь, присутствующий в студии премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что программы макрофинансовой помощи – временная потребность Украины, чтобы полноценно стать на ноги и запустить экономику.

"Мы должны рассчитываться с долгами, а не накапливать их, хотя мы понимаем, что еще несколько лет нам придется одалживать, потому что нам нужно обеспечить экономический рост", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с бизнесом в Киеве заявил, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине транша макрофинансовой помощи в объеме 1,8 миллиарда евро, ссылаясь на коммюнике ЕК по итогу переговоров в ходе саммита Восточного партнерства.

В обнародованном на сайте Еврокомиссии коммюнике говорится, что ЕС не может предоставить Украине третий транш в 600 миллионов евро в рамках действующей программы макрофинансовой помощи на 1,8 миллиарда евро, утвержденной в 2015 году, так как наша страна не выполнила ряд условий для получения этого транша. При этом в коммюнике не говорится о выделении транша макрофинансовой помощи либо объеме новой программы.

В 2015 году ЕС предложил Украине пакет макрофинансовой возвратной помощи объемом 1,8 миллиарда евро. В рамках этой программы Украина получила 1,2 миллиарда евро.

Выделение следующего кредитного транша было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получала.

По данным Еврокомиссии, Украина с 2014 года суммарно получила 2,61 миллиарда евро макрофинансовой помощи, включая 1,61 миллиарда евро в 2014-2015 годах и 1,2 миллиарда евро в рамках действующей программы в 2015-2017 годах.