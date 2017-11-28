ЕБРР профинансирует разработку проектов сдачи в концессию портов "Херсон" и "Ольвия"

Администрация морских портов Украины (АМПУ) и Европейский банк реконструкции и развития подписали договор о финансировании разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проектов концессии Херсонского морского торгового порта и стивидорной компании "Ольвия". Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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"ЕБРР обязуется покрыть расходы на техническую помощь в организации указанных концессионных проектов, а также на подготовку справедливых и прозрачных конкурсов для привлечения частных инвесторов к передаче в концессию двух государственных стивидорных компаний", - говорится в сообщении.

По словам руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса, разработка ТЭО (комплект расчетно-аналитических документов, позволяющих рассматривать целесообразность и эффективность инвестиционного проекта – УНИАН), совместно с ведущими международными финансовыми организациями станет залогом прозрачности конкурса и экономической обоснованности концессии государственных стивидоров.

"Успешная реализация пилотных для отрасли проектов создаст основу для долгосрочного инвестирования в развитие портов на понятных и взаимовыгодных условиях как для бизнеса, так и для государства. Только по предварительным расчетам, передача двух госстивидоров в концессию будет способствовать увеличению грузопотока не менее чем на 5,5 миллиона тонн и привлечению инвестиций в объеме до 140 миллионов долларов", - цитирует пресс-служба Вецкаганса.

В пресс-службе напомнили, что в июне 2017 года Мининфраструктуры утвердило планы подготовки и реализации пилотных проектов по передаче в концессию государственного имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия", ГП "Херсонский морской торговый порт", железнодорожно-паромного комплекса ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и имущества ГП "Администрация морских портов Украины".

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины начала работу в июне 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.

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На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт "Южный" и "Черноморск", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированый порт "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе - Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три - Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона - Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.