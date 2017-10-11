Немецко-украинский фонд выделяет 100 миллионов гривень на кредитование малых и средних предприятий

Немецко-украинский фонд (НУФ) подписал соглашение с «Кредобанком» о кредитовании малых и средних украинских предприятий объемом до 100 млн грн, в рамках которого бизнес будет получать кредиты по ставке около 15% годовых.

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Как передает корреспондент УНИАН, со стороны фонда соглашение подписал исполнительный директор НУФ Олег Стринжа, со стороны «Кредобанка» - первый заместитель главы правления Дамиан Раган.

Как отметил представитель руководства НУФ Валерий Майборода в ходе пресс-конференции в УНИАН перед церемонией подписания, это второе соглашение в рамках новой программы фонда по финансированию малого и среднего бизнеса, которая стала возможной благодаря финансовой поддержке правительства Германии через Немецкий банк развития KfW, а также инициативе Европейского союза EU4Business.

«Благодаря этой кооперации Немецко-украинский фонд может предложить малым и средним предприятиям Украины довольно доступный финансовый ресурс - по ставке 15% годовых», - сказал он, отметив, что эта ставка будет снижаться по мере снижения инфляции.

Присутствующий на пресс-конференции директор офиса KfW в Украине Лутц Хорн-Хааке напомнил, что месяц назад было подписано соглашение с «ПроКредитБанком», и подключение нового партнера говорит о хорошем спросе на финансовые ресурсы со стороны малого и среднего бизнеса в Украине.

«Эти средства для того, чтобы предприятия малого и среднего бизнеса развивали свою деятельности, осваивали новые рынки, создавали больше ноу-хау, увеличивали свое благосостояние и создавали новые рабочие места. Благодаря поддержке малого и среднего бизнеса украинская экономика становится более демократичной, потому для нас естественно продолжать эту поддержку», - отметил он.

В свою очередь, первый замглавы правления «Кредобанка» Дамиан Раган отметил, что малый и средний бизнес является одной из ключевых групп клиентов для финучреждения, а также подчеркнул, что в рамках этой программы НУФ берет на себя валютные риски, что очень важно для банков и их клиентов.

«Ресурс, которым мы пользуемся, в гривне. А ресурсы Немецко-украинского фонда – в евро. То есть, фонд взял на себя риск колебания курса, что устраняет один из наибольших рисков для нас и для наших клиентов», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Немецко-украинский фонд (НУФ) представляет собой небанковское финансовое учреждение, созданное в 1999 году. Участниками фонда являются Национальный банк и Министерство финансов Украины, а также Немецкий банк развития KfW.

Программа поддержки малых и средних предприятий финансируется правительством Германии и обеспечивает поддержку малого и среднего бизнеса долгосрочным финансированием в инвестиции и оборотный капитал.