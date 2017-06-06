Украинские улитки: успешный бизнес на вкусном деликатесе (видео)

В Украине улитки - это успешный бизнес на вкусном деликатесе. Об этом говорится в сюжете 2+2 "Делай бизнес".

Первая в Украине улиточная ферма появилась почти 10 лет назад. Сейчас хозяйство насчитывает 35 тонн урожая и 8 партнерских ферм. Спрос на моллюсков растет каждый год.

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Килограмм французских улиток стоит около 2600 грн, а в Украине такие можно купить за 700 грн за килограмм. Мясо моллюсков на 90% состоит из белка и не содержит холестерин. Вкус дополнительно раскрывают соусы и приправы.

Ранее сообщалось, что в Украине начали строить дома на деревьях.