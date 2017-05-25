Украина и Бавария в конце года проведут совместный бизнес-форум

Украина поддерживает идею проведения осенью-зимой этого года бизнес-форума с привлечением высших учебных заведений в земле Бавария Федеративной республики Германия.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером в Киеве.

"Мы бы хотели пригласить вас (Владимира Гройсмана - УНИАН) посетить Баварию. В связи с визитом мы бы могли пригласить представителей предприятий из Баварии для того, чтобы у вас была возможность выступить перед ними и представить свою программу по привлечению инвестиций для дальнейшего экономического сотрудничества", - сказал Зеехофер.

Гройсман принял предложение Зеехофера и заявил о готовности начать подготовку к проведению мероприятия.

"Спасибо господину премьер-министру за предложение, я считаю, что это очень хорошая идея о визите и привлечении к нему бизнеса, а также проведении в рамках визита бизнес-форума, на котором можно будет обсудить направления углубления нашего экономического сотрудничества. Это полностью отвечает нашем двухсторонним интересам", - сказал глава правительства Украины.