Предприниматели назвали главные преграды для роста малого и среднего бизнеса в Украине

Отсутствие спроса и низкая покупательная способность населения заняли первое место среди преград для роста малого и среднего предпринимательства в 2016 году.

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Об этом говорится в ежегодном исследовании USAID «Annual Business Climate Assessment» (ABCA), в котором приняли участие порядка двух тысяч предпринимателей, работающих в разных секторах экономики Украины.

На втором месте среди преград для деятельности представители бизнеса назвали неблагоприятную политическую ситуацию, отметив, что влияние этого фактора несколько ослабилось по сравнению с 2015 годом.

Кроме того, согласно исследованию, ключевыми проблемами ведения бизнеса остаются высокие ставки налогов и сложное администрирование, а также частые изменения экономического законодательства.

Согласно исследованию, 73,2% руководителей предприятий не почувствовали никакого влияния мероприятий по регуляции, которые проводились в 2016 году.

По данным исследования, центральный индекс «Индекс делового климата» по итогам года составил 0,06 балла и вырос на 0,05 балла по сравнению с 2015 годом.

Как сообщал УНИАН, улучшение деловой среды в Украине является одним из приоритетов работы правительства, задекларированных в программе действий Кабинета министров. В числе первостепенных шагов на этом пути власти называют искоренение коррупции в сфере регистрации бизнеса, прохождения таможенных формальностей, а также налогового администрирования.