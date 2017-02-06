Украинка создала успешный бизнес на БДСМ (видео)

Открыть свое дело основательницу FoxFetish Наталью побудило то, что в Украине она не нашла подходящей атрибутики. Поэтому решила делать мебель для БДСМ сама. Об этом идет речь в сюжете "2+2".

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Дальше сработало "сарафанное радио": о ее деле узнали те, кто "в теме". Впоследствии открылся интернет-магазин. Теперь изготавливают и более мелкие "игрушки": флогеры, стеги, наручники. Все это делают вручную на обычных станках. Игрушки собирают под заказы, поступающие из интернет-магазина или по телефону. Небольшой цех обрабатывает до 15 заказов в неделю.

Сейчас FoxFetish – почти монополист в производстве БДСМ-игрушек в Украине. До недавнего времени эта индустрия была в зачаточном состоянии

БДСМ — психосексуальна субкультура, основанная на обмене властью между партнерами.