Украина должна предусмотреть наказание для лиц, причастных к поддержке пиратских сайтов – представительство ЕС

Об этом сообщил руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж в интервью УНИАН.

«Должен быть закон, который предусматривал бы серьезную ответственность за содержание пиратских сайтов. Мы поверим в серьезные намерения Украины бороться с пиратскими сайтами только тогда, когда будет предусмотрено наказание для лиц, причастных к поддержке пиратских сайтов», - сказал он.

Кроме того, Бердж заявил, что в законодательстве должно быть предусмотрено наказание для юридических компаний, в частности, провайдеров интернет-услуг за свободный доступ к пиратским онлайн-ресурсам.

«Провайдеры интернет-услуг также должны нести определенную правовую ответственность за то, что они делают. Иначе покончить с интернет-пиратством невозможно», - сказал он.

Представитель ЕС отметил, что такая ответственность была предусмотрена в законе «О внесении изменений в Закон «О кинематографии» и другие законы Украины относительно поддержки производства национальных фильмов», однако этот закон был ветирован Президентом по другим причинам.

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«Мы призываем Верховную Раду как можно быстрее рассмотреть этот документ и принять соответствующие изменения в законодательство», - подчеркнул он.

Бердж также отметил, что недавняя волна закрытия в Украине пиратских онлайн-ресурсов является большим шагом вперед для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, однако этого будет недостаточно.

«Один сайт закрыли, другой – появился. Это битва, которая постоянно продолжается», - комментирует он.

По словам представителя ЕС, в случае пренебрежения правом интеллектуальной собственности, таким образом, не выполняя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, Украине грозит ухудшение отношений с Европейским Союзом.

«В случае невыполнения (обязательств Украины – УНИАН) Соглашение предусматривает соответствующие механизмы для решения таких ситуаций в пределах наших отношений. Таким образом, мы говорим не о санкциях, а о возможности изменения положения дел - что в наших силах сделать, чтобы разрешить ситуацию», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, с конца ноября 2016 года департамент киберполиции Национальной полиции Украины пресек работы нескольких пиратских онлайн-кинотеатров Украины, которые нанесли правообладателям крупные суммы ущерба. В частности, была прекращена деятельность пиратских онлайн-кинотеатров: fs.to, baltazar.org.ua, mega-cinema.pp.ua.

На фоне этой волны украинский сервис обмена информацией Ex.ua и популярный торрент-трекер Torrents.Net.UA объявили о прекращении работы в Украине.

На текущий момент сфера защиты прав собственности в Украине остается одной из проблемных. В частности, в начале мая 2016 года офис Торгового представительства США в обнародованном ежегодном отчете относительно уровня защищенности прав интеллектуальной собственности в мире Special 301 Report отметил недостаточный уровень защиты прав интеллектуальной собственности в Украине.

Украина, как и в 2015 году, оказалась в группе из 11 стран в так называемом списке Priority Watch List (Приоритетный список наблюдения). Странам этой группы рекомендуется принять активные меры для улучшения уровня защиты в сфере прав интеллектуальной собственности. Помимо Украины, в эту группу вошли Китай, Аргентина, Чили, Россия и другие страны.