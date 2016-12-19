Еврокомиссия выделяет 104 миллиона евро на реформирование госслужбы

Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

«Перед заседанием Совета ассоциации Иванна Климпуш-Цинцадзе (вице-премьер по вопросам евроинтеграции - УНИАН) и генеральный директор ЕК (по вопросам соседства и переговоров по расширению - УНИАН) Кристиан Даниэльсон подписали соглашение о финансировании реформы госслужбы», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в середине октября Европейский Союз выразил намерение до конца 2016 года запустить программу поддержки реформирования государственной службы в Украине с объемом финансирования 104 млн евро на период с 2016 по 2020 год, из которых 90 млн евро будет направлено на прямую бюджетную поддержку для повышения зарплат чиновников.