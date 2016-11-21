Немецко-украинский фонд готов инвестировать в развитие малого и среднего бизнеса 18 миллионов евро

Об этом сообщается на сайте Нацбанка со ссылкой на заявление директора департамента финансового контроллинга НБУ Олега Стрынжи, по совместительству выполняющего функции исполнительного директора фонда.

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«Национальный банк Украины поддерживает правительственную Стратегию развития малого и среднего бизнеса-2020. Капитализация фонда вполне позволяет ему стать эффективным национальным инструментом по финансированию МСБ в Украине путем привлечения внешних кредитных линий под низкие процентные ставки и финансирования банков-партнеров для кредитования целевых направлений развития МСБ», - отметил Стрынжа.

По его словам, пока Национальный банк осуществляет плановый пересмотр Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года. Обновленная программа будет включать задачи по восстановлению кредитования, в том числе упрощение получения финансирования для украинского бизнеса и урегулирование проблемной задолженности предприятий.

Также регулятор напомнил, что Министерство экономического развития и торговли представило Стратегию развития малых и средних предприятий Украины до 2020 года, разработанную при поддержке Европейского Союза. Стратегия призвана увеличить роль МСБ в экономике Украины и концентрируется на шести основных сферах: дерегуляции, упрощении доступа МСБ к финансированию и налогового администрирования, повышении популярности предпринимательства, привлечении МСБ к внешнеэкономической деятельности, обеспечении его инновационности.

Справка УНИАН. Немецко-украинский фонд представляет собой небанковское финансовое учреждение, созданное в 1999 году указом президента Украины. Его цель - содействие развитию микро-, малых и средних предприятий путем предоставления кредитов через украинские банки. Участниками фонда являются Национальный банк Украины (31,3%), Министерство финансов Украины (31,3%) и Немецкий банк развития KfW (37,4%).