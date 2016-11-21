Немецко-украинский фонд готов инвестировать в развитие малого и среднего бизнеса 18 миллионов евро
Немецко-украинский фонд, участниками которого являются Национальный банк и Министерство финансов Украины, а также Немецкий банк развития KfW, готов инвестировать в развитие малого и среднего бизнеса нашей страны 18 млн евро.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка со ссылкой на заявление директора департамента финансового контроллинга НБУ Олега Стрынжи, по совместительству выполняющего функции исполнительного директора фонда.
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«Национальный банк Украины поддерживает правительственную Стратегию развития малого и среднего бизнеса-2020. Капитализация фонда вполне позволяет ему стать эффективным национальным инструментом по финансированию МСБ в Украине путем привлечения внешних кредитных линий под низкие процентные ставки и финансирования банков-партнеров для кредитования целевых направлений развития МСБ», - отметил Стрынжа.
По его словам, пока Национальный банк осуществляет плановый пересмотр Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года. Обновленная программа будет включать задачи по восстановлению кредитования, в том числе упрощение получения финансирования для украинского бизнеса и урегулирование проблемной задолженности предприятий.
Также регулятор напомнил, что Министерство экономического развития и торговли представило Стратегию развития малых и средних предприятий Украины до 2020 года, разработанную при поддержке Европейского Союза. Стратегия призвана увеличить роль МСБ в экономике Украины и концентрируется на шести основных сферах: дерегуляции, упрощении доступа МСБ к финансированию и налогового администрирования, повышении популярности предпринимательства, привлечении МСБ к внешнеэкономической деятельности, обеспечении его инновационности.
Справка УНИАН. Немецко-украинский фонд представляет собой небанковское финансовое учреждение, созданное в 1999 году указом президента Украины. Его цель - содействие развитию микро-, малых и средних предприятий путем предоставления кредитов через украинские банки. Участниками фонда являются Национальный банк Украины (31,3%), Министерство финансов Украины (31,3%) и Немецкий банк развития KfW (37,4%).