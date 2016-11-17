Минэкономразвития готовит стратегию развития малого и среднего бизнеса до 2020 года

Министерство экономического развития и торговли до конца года намерено утвердить стратегию развития малого и среднего бизнеса (МСБ) до 2020 года, призванную увеличить роль МСБ в экономике Украины.

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Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на форуме в Киеве.

«Нам не удалось по состоянию на сегодняшний день построить целостную, комплексную программу развития малого и среднего бизнеса. Нам сейчас нужно услышать каждого, взять документ, который уже работает в странах Центральной и Восточной Европы, скопировать его структурно… До конца года мы должны утвердить эту стратегию до 2020 года», - сказал он.

По словам министра, стратегия будет сконцентрирована на шести основных сферах - дерегуляции, упрощении доступа МСБ к финансированию, упрощении налогового администрирования, повышении популярности предпринимательства, вовлечении МСБ во внешнеэкономическую деятельность и обеспечении его инновационности.

«Это позволит увидеть совсем другие цифры по роли малого и среднего бизнеса в ВВП уже через несколько лет», - отметил глава Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2015 году 99,8% субъектов предпринимательства составлял малый и средний бизнес, в котором было занято 80% населения, однако его доля в ВВП составила лишь 15%.