USAID и правительство Британии выделили $19 миллионов на создание в Украине электронного правительства

Агентство по международному развитию USAID совместно с правительством Великобритании выделили 19 миллионов долларов на реализацию в Украине масштабного проекта электронного государственного управления "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах", рассчитанного на 5 лет. Презентация проекта состоялась в Киеве в присутствии руководства дипломатических миссий США и Великобритании в Украине - Мари Йованович и Джудит Гофф.

Цель представленного проекта - обеспечить прозрачность государственного администрирования предоставления услуг, а также ускорить реформу системы государственных закупок и повысить доверие граждан к органам власти. Реализация проекта позволит сформировать массив данных 18 центральных органов власти и не менее 35 муниципалитетов, интегрировать порядка 17 различных реестров и превратить электронные закупки в единый стандартный подход к оформлению государственных тендеров в Украине.

Говоря о необходимости проекта, посол Йованович отметила, что прозрачность данных - это ключевой инструмент борьбы с коррупцией, которая является системной проблемой для Украины и сдерживает дальнейшее развитие страны.

"Коррупция процветает в тени и быстро исчезает в лучах света. И в этом смысле электронное правительство и открытость данных являются ключевыми инструментами, которые обеспечивают высокий уровень прозрачности и подотчетности", - сказала Йованович.

В свою очередь посол Гофф подчеркнула, что прозрачность обеспечивает доверие.

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"А доверие - это знание. Знание того, как формируются бюджеты, куда идут деньги. И это важно, - сказала Гофф. - Новый проект - это длинная дорога. Но я рада, что правительства Великобритании и США стоят вместе с украинским народом на этом пути".

Справка УНИАН. Проект "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" будет реализован вплоть до июля 2021 года при поддержке Министерства экономического развития и торговли Украины и Государственного агентства по вопросам электронного правительства. Исполнителями проекта стали Фонд "Восточная Европы", организация Transparency International, Киевская школа экономики и ряд других неправительственных организаций.