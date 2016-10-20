Инвесторы из Великобритании, Китая и Ирана интересуются продажей УБРР - Билоус

15:02, 20 октября 2016
Евробизнес
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В повторной приватизации "Украинского банка реконструкции и развития" могут принять участие инвесторы из Великобритании, Китая и Ирана.

REUTERS

Инвесторы из Великобритании, Китая и Ирана интересуются повторной приватизацией 99,99% акций "Украинского банка реконструкции и развития", которая должна пройти 30 ноября с начальной ценой пакета акций в 82,8 миллиона гривень.

Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

"В апреле конкурс со стартовой ценой в 118,9 миллиона гривень не состоялся. Мы пакет акций переоценили. Теперь у нас есть инвесторы из Великобритании, Китая и Ирана", - сказал он, добавив, что надеется на большую конкуренцию на торгах.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 30 ноября проведет повторный аукцион по приватизации 99,99% акций "Украинского банка реконструкции и развития" с начальной ценой 82,8 миллиона гривень, которая на 29,8% ниже номинальной стоимости пакета акций.

При этом предыдущий аукцион по продаже акций банка с начальной ценой 118,9 миллиона гривень 22 апреля 2016 года не состоялся из-за отсутствия покупателей.

"Украинский банк реконструкции и развития" создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. Банк относится к небольшим финучреждениям по объему активов. Банк по итогам 2015 года получил 570 тысяч гривень чистой прибыли против 18,332 миллиона гривень чистого убытка годом ранее.

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