Журналисты рассказали истории успеха трех украинских бизнес-леди в Италии (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

16 лет назад школьный учитель Наталья Цебрик, год ждавшая зарплату, собрала сумки и уехала в Европу.

Сейчас Цебрик работает в одном из самых больших профсоюзов. В обязанности украинки входит работа с иностранцами. Она получает полную ставку. Работа, которую найти самим итальянцам не так уж легко.

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Работать с мигрантами тяжело признается Наталья, и приходит в ярость, когда слышит термин "заробитчаны". Первая работа Натальи - работа няней. Ее нашла через турагентство, отдала 300 долларов. Всего на переезд в Италию вышло - 800 долларов.

Владелец, парикхмахер и администратор в одном лице. Львовянка Наталья Холовенко свою парикмахерскую открыла 11 лет назад. Ее особенностью является то, что сюда ходят не только "свои", как это обычно бывает в эмигрантских кругах, а и модные сеньоры.

В Италию Наталья попала в 1999 году. Работала уборщицей. За 7 лет овладела языком и получила вид на жительство. В один прекрасный момент взяла газету и начала искать парикмахерские, которые сдаются в аренду.

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Отдала за аренду помещения 20 тысяч евро, которые собирала на квартиру.

Днем она работает помощником нотариуса, а вечером превращается на бармена. Оксана Мудранец перебралась вместе с супругом в Италию 16 лет назад, но в новом "кофейном деле" они лишь 6 месяцев. Здесь же открыли небольшой магазинчик продуктов. По словам Оксаны, первый продукт, который улетает с полок их магазина - это украинский кефир.