С затонувшего у берегов Египта судна извлечены тела уже 110 мигрантов

Об этом сообщает египетское издание Ahram.

Египетские власти ожидают, что еще большее количество тел будет найдено в ближайшие часы.

Плавсредство, которое перевернулось в среду, 21 сентября, перевозило мигрантов многих национальностей в направлении Италии. Очевидцы оценивают, что на нем находилось около 450 мигрантов, хотя плавсредство было пригодно для перевозки около 150 человек.

Всего было спасено 164 человека, включая четырех членов экипажа. Среди спасенных - 117 мигрантов из Египта и 43 мигранты из других стран.

Среди жертв много детей и женщин.

Как свидетельствуют спасенные, после того как плавсредство затонуло, они находились в воде в течение семи часов перед тем, как их нашли.

Читайте такжеУчастники саммита ООН одобрили декларацию для защиты беженцев

В четверг прокуроры Египта вынесли постановление об аресте и задержании четырех членов экипажа на период четырех дней до окончания расследования по обвинениям в торговле людьми, противоправной гибели и травмировании людей, а также использования рыболовного судна не по назначению.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября у берегов Египта затонуло судно с несколькими сотнями мигрантов.

Переполненное нелегалами - выходцами из Судана, Сирии, Сомали, Эритреи и Египта - небольшое судно затонуло неподалеку от египетского города Рашид.