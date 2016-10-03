В Украине строят экологичные дома-конструкторы, которые не горят (видео)

Об этом говорится в сюжете "Делай бизнес" на телеканале 2+2.

Модульные дома-конструкторы не новость для мира. По этой технологии уже давно строят в США и Канаде. Европа переживает настоящий бум на эти экономные и экологические дома. Постепенно приобщается к технологии и Украина.

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"Вот этот дом – он 45 квадратных метров, полностью готовое пространство, стоит столько, сколько стоит однокомнатная квартира без ремонта на первичном рынке", - рассказывает совладелец компании "Модуль-хаус", архитектор Юрий Мотиенко.

Пространства в таком доме много, а все самое важное буквально спрятано в стенах, даже кровать.

Такие дома не требуют традиционного фундамента и сделаны из современного сверхлегкого материала, похожего на пенопласт.

"Он теплее его "братьев по утеплению". Он имеет экологические свойства, он не горит, в нем не заводятся насекомые", - рассказывает архитектор.

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При этом дом рассчитан на круглогодичное проживание, приспособлен к низким температурам, а плата за отопление значительно ниже, чем в квартирах.

К тому же такие модули не требуют разрешительных документов на строительство.

В будущем Мотиенко планирует открывать производство в Европе, ведь иностранцы уже интересуются его домами, так как они значительно дешевле, чем их европейские аналоги.