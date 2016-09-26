Двое украинцев создали бизнес на дронах, которые экономят значительные деньги для аграрных корпораций (видео)

Об этом говорится в сюжете "Делай бизнес" на канале 2+2.

"Моя жена не была особо рада этому, но потом мы переместились в офис. Мы арендовали сначала одно помещение, потом другое. Сейчас мы занимаем территорию в нескольких этажей", - рассказал совладелец бизнеса Яковенко.

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"Вот у тебя есть хозяйство в 5 тысяч гектаров и тебе надо осмотреть все эти поля. Но все понимают, что один человек этого не может сделать - физически это невозможно. Он (владелец фермы – ред.) точечно внесет необходимую дозу на необходимый участок, и за счет этого происходит значительная экономия", - рассказал партнер Яковенко Февзи Аметов.

Собирают беспилотникив небольшой комнате в центре столицы. Как конструктор, каждая деталь дрона легко заменяется в случае необходимости.

"Если в процессе эксплуатации поврежден какой-то элемент, его можно или отремонтировать, или заменить. Вся конструкция является модульной и все достаточно просто", - объясняет Яковенко, показывая детали БПЛА.

Составные части будущего беспилотника предприниматели покупают за рубежом: пенопласт - в Китае, двигатель - в Германии. В Украине их уже дорабатывают и модифицируют.