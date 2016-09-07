В Минобороны РФ заявили, что догнали Запад в сфере производства беспилотников

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов на форуме «Армия-2016». «Нас упрекали ещё несколько лет назад, что мы серьёзно отстали в этом направлении - особенно по беспилотному направлению. Сегодня, я считаю, что практически это отставание ликвидировано», - сказал Борисов.

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«Российская армия имеет уже на вооружении, а российские предприятия готовы нам предлагать ещё новые разработки практически всего типажа - от тактического до стратегического класса беспилотников как информационных, так и ударных. Причем, и самолётного, и вертолётного типов», - сказал Борисов.

По его словам, Россия в этом классе вооружений выровнялась с ведущими армиями мира.

«Что касается робототехнических средств - в первую очередь сухопутных и морских - то, пожалуй, образцы, которые представлены, в том числе и на форуме «Армия-2016», они по некоторым показателям даже превосходят зарубежные аналоги», - утверждает Борисов.

«Мы видим очень много инициативных инновационных разработок, особенно в области робототехники, беспилотной авиации, систем управления, систем связи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, военнослужащие украинской армии неоднократно сбивали на востоке Украины российские беспилотники, что служит очередными доказательствами участия армии РФ в боях на Донбассе.