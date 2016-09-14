Иностранные инвесторы ожидают роста своего бизнеса в Украине – опрос

Представители крупных предприятий Украины, входящих в Европейскую Бизнес Ассоциацию (ЕБА), ожидают роста своего бизнеса в следующем году.

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Об этом говорится в опросе 117 ключевых инвесторов, проведенном ЕБА.

Согласно результатам опроса, 74% респондентов подтвердили, что ожидают позитивную динамику роста бизнеса, при этом 34% опрошенных руководителей прогнозируют рост доходов в гривне на 10-20%, 22% прогнозируют рост прибыли на 20-30%, 12% - рост прибыли до 10%.

Большинство опрошенных (32%) считают, что прибыльность их компаний в долларовом эквиваленте в следующем году вырастет на 10%.

При этом иностранные инвесторы называют основными барьерами для ведения бизнеса в Украине коррупцию, отсутствие проведения судебной реформы, налоговой и таможенной реформы.

Как сообщал УНИАН, Индекс инвестиционной привлекательности Украины, который составляет Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), представляющая интересы более 800 украинских и зарубежных предприятий, работающих в Украине, в первом полугодии текущего года вырос до 2,88 баллов из 5 возможных с 2,57 баллов по состоянию на конец 2015 года.