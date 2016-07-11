Еврокомиссар Хан назвал главное препятствие для выхода инвесторов на украинский рынок

Коррупция может стать главным препятствием для инвесторов, принимающих решение о вхождении на украинский рынок, сказал в ходе пресс-конференции в Киеве еврокомиссар Йоганнес Хан.

"Украинский рынок потенциально очень интересен миру. В прошлом году в Киеве прошла большая инвестиционная конференция, участие в которой приняли более 500 делегатов из 50 стран. Это говорит о том, что рынок интересен. Однако коррупция была и остается проблемой. И она может оказаться решающим фактором при принятии решений. Я знаю, что сейчас начато много расследований, но доведены ли они до суда?" - сказал Хан.

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В этой связи он напомнил, что Евросоюз рассматривает возможность реализации в Украине большой антикоррупционной инициативы, на которую будет выделено необходимое финансирование в объеме порядка 50 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ожидает роста прямых иностранных инвестиций в 2017 году до не менее 4,5 миллиарда долларов. Ранее Минэкономразвития прогнозировало объем инвестиций по итогам 2016 года на уровне 5 миллиардов долларов, однако этот прогноз может быть пересмотрен в сторону снижения. По итогам 5 месяцев текущего года объем инвестиций составил 1,8 миллиарда долларов.