Минэкономразвития хочет пересмотреть регуляторную среду в 70 секторах экономики

Министерство экономического развития и торговли намерено в течение года пересмотреть регуляторную среду в 70 секторах экономики Украины и выработать подходы к формированию эффективного регулирования.

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Об этом сообщил заместитель министра Максим Нефедов на брифинге в Киеве.

"Мы хотели бы за год пересмотреть более 70 рынков, базируясь на специальных группах в четырех министерствах и пятой, которая создается в Министерстве экономики по рынку IT, и прийти по ним к модели эффективного регулирования, и отчитываться уже не количественно "мы отменили 30 бумажек, мы очень классные и на этом расходимся", а будем отчитываться о том, что мы отменили дополнительные затраты для бизнеса, вернули ему прибыль, которую можно будет инвестировать и создавать рабочие места", - сказал он.

По словам Нефедова, новый подход к дерегуляции будет комплексным и сформированным с учетом специфики работы на ключевых для малого и среднего бизнеса рынках.

Как сообщал УНИАН, ранее Минэкономразвития сообщало, что Верховная Рада может принять весь пакет законопроектов по дерегуляции, насчитывающий 39 документов, в течение 5 месяцев при условии, что каждую пленарную неделю будут проголосованы не менее 5 законопроектов.

В числе приоритетных, по мнению специалистов Минэкономразвития, законопроекты об упрощении процедур экспорта, повышении эффективности процедур банкротства, приведении в соответствие законодательства в сфере контроля, о реформе сферы госконтроля, об электронной базе проверок и моратории на проведение проверок бизнеса.

По словам главы Минэкономразвития Степана Кубива, Украина рассчитывает улучшить свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business в текущем году на 15-17 позиций, поскольку выполнила более половины планов по дерегуляции экономики и улучшению инвестиционного климата.