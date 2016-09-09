Украина и Швейцария планируют в сентябре провести заседание совместного торгово-экономического комитета

Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с главой Национального совета Швейцарии Кристой Марквальдер.

Гройсман почеркнул, что один из приоритетов правительства - создание в Украине благоприятных условий для развития бизнеса, реформа правосудия, таможни, формирование Офиса по привлечению инвестиций при премьер-министре, продолжение сотрудничества с МВФ.

«Вопрос дерегуляции, ликвидации любых механизмов, которые могут сужать возможности бизнеса, - это то, чем мы занимаемся каждый день, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Я заинтересован в том, чтобы бизнес, который инвестирует в Украину, был успешным».

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В свою очередь Криста Марквальдер отметила амбициозную программу украинского правительства в части децентрализации власти и борьбы с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года экспорт товаров из Украины в Швейцарию упал на 35% - до 123,3 млн долл., а импорт товаров из Швейцарии в Украину - на 15%, до 449 млн долл. В этом контексте восстановление торговых отношений и объемов торговли является приоритетом для обеих стран.