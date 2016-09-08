52% украинцев считают, что ЕС должен поддерживать в первую очередь отечественный агробизнес - опрос

Об этом говорится в исследовании Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» по заказу телеканала 1+1.

В то же время, по мнению 10% опрошенных, ЕС не должен поддерживать украинский бизнес вообще.

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В региональном разрезе жители Запада чаще жителей других регионов отмечают о необходимости поддержки сферы услуг и сферы IТ; а респонденты Севере – агробизнеса. На Востоке чаще других отмечают о необходимости поддержки тяжелой и легкой промышленности.

Опрос проведен 18-23 августа 2016 года, было опрошено 1483 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна населению Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания (по данным Государственной службы статистки Украины по состоянию на 01.01.2015). За исключением территории Крыма и зоны АТО.

Метод опроса – личное интервью на дому у респондента с помощью планшетов (Computer Assisted Personal Interview, CAPI).

Максимальная погрешность выборки не превышает 2.6% при 95% доверительном интервале.