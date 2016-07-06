Представительство ЕС в Украине: проект закона о спецконфіскации не соответствует европейским стандартам

"Совершенствование законодательства по возврату активов, которым также предусмотрены процедуры конфискации, было и есть одним из обязательств, которые взяла на себя украинская власть в рамках процесса визовой либерализации", - говорится в сообщении, опубликованном представительством.

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"Представительство ЕС хочет еще раз напомнить, что согласно своей предварительной оценке пакета “безвизовых” законов, принятых Верховной Радой в феврале 2016, проект закона о конфискации (№4811) не содержит весомых гарантий защиты прав собственности, которые соответствовали бы стандартам ЕС", - подчеркивает организация.

"Это может скорее быть воспринято как поспешный шаг в направлении введения более строгого и интрузивного инструмента без необходимого соблюдения принципа, что развитие этих событий должно протекать бок о бок с большим защитой права на справедливый суд, права собственности и повышенной стабильностью отношений собственности", - подчеркивает представительство ЕС.

Как сообщал УНИАН, депутаты коалиции отзывают из Верховной Рады законопроект о спецконфискации и внесут новый проект закона.