Законопроект о спецконфискации средств Януковича отзовут из ВР и внесут новый - депутат

Как сообщает пресс-служба «Блока Петра Порошенко», об этом заявил народный депутат из фракции БПП Иван Винник.

«Мы согласовали новую редакцию законопроекта с Генеральной прокуратурой. В ГПУ считают, что новый документ позволяет действенно взыскать средства Януковича и его окружения, которые хранятся в украинских банках в пользу государственного бюджета», – сказал он.

По его словам, сегодня народными депутатами будет отозван из парламента проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания действенных механизмов, направленных на выявление имущества, приобретенного преступным или иным неправомерным путем, предотвращения его использования вопреки интересам общества и государства» (№4811) и будет внесен новый проект закона, который учитывает все замечания к предыдущему документу.

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«Мы ожидаем, что в четверг мы сможем проголосовать новый законопроект за основу и в целом. Много народных депутатов настроены решительно действовать именно по такому плану и наконец-то взыскать деньги Януковича в бюджет государства», – добавил Винник.

Как сообщал УНИАН, на минувшей пленарной неделе Верховная Рада отказалась включить в повестку дня своей работы законопроект №4811 о спецконфискации в пользу государства активов, полученных коррупционным путем.

По словам авторов этого законопроекта, он позволит вернуть в государственный бюджет арестованные средства режима экс-президента Виктора Януковича и направить их на обеспечение государственного оборонного заказа.

Фракция «Народный фронт» заявила, что не будет голосовать в Верховной Раде ни за один законопроект, пока не будет принят закон о спецконфискации.