"За майбутнє" и Аграрная партия объединили избирательные штабы перед местными выборами
09:19, 14 августа 2020Выборы-2020
107 0
Партии будут выдвигать согласованных кандидатов.
Заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря и координатор избирательного штаба партии "За майбутнє" Ярослав Москаленко
Партия "За майбутнє" и Аграрная партия решили объединить свои избирательные штабы накануне осенних местных выборов.
Об этом сообщается на сайте партии "За майбутнє".
В частности, политические силы объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов, и на должности сельских, поселковых, городских голов.
Также, согласно Меморандуму, в структуре общего избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря. Цель крыла - наладить эффективную координацию между структурами партий.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter