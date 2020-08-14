цей матеріал доступний українською

"За майбутнє" и Аграрная партия объединили избирательные штабы перед местными выборами

09:19, 14 августа 2020
Выборы-2020
107 0
Заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря и координатор избирательного штаба партии "За майбутнє" Ярослав Москаленко

Об этом сообщается на сайте партии "За майбутнє".

В частности, политические силы объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов, и на должности сельских, поселковых, городских голов.

Также, согласно Меморандуму, в структуре общего избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря. Цель крыла - наладить эффективную координацию между структурами партий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter