"За майбутнє" и Аграрная партия объединили избирательные штабы перед местными выборами

Партии будут выдвигать согласованных кандидатов.

Партия "За майбутнє" и Аграрная партия решили объединить свои избирательные штабы накануне осенних местных выборов.

Об этом сообщается на сайте партии "За майбутнє".

В частности, политические силы объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов, и на должности сельских, поселковых, городских голов.

Также, согласно Меморандуму, в структуре общего избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря. Цель крыла - наладить эффективную координацию между структурами партий.

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