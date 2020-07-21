"Слуга народа" будет выдвигать Корявченкова из "95 квартала" в мэры Кривого Рога

В "Слуге народа" считают высокими шансы Корявченкова победить в выборах на должность мэра Кривого Рога, если он будет баллотироваться.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает высокими шансы нардепа Юрия Корявченкова (актер из "95 квартала" "Юзик") на местных выборах в Кривом Роге.

Об этом Корниенко сообщил на пресс-конференции 21 июля, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли народный депутат от "СН", ранее артист "95 квартала" Юрий Корявченков будет кандидатом в мэры Кривого Рога.

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"Как только придет время, мы объявим кандидатов. Насчёт Юрия Корявченкова, думаю, что его шансы высокие в Кривом Роге", - сказал Корниенко, косвенно подтвердив, что "Юзика" выдвинут кандидатом в мэры Кривого Рога.

Также Корниенко добавил, что, если Корявченков изъявит такое желание, то "партия его поддержит, но выдвижение кандидатов согласно новому Избирательному кодексу - это ответственность областных организаций, городских и центрального аппарата, поэтому будем определяться".

Юзик - близкий соратник Зеленского. Так же как и президент он из Кривого Рога.

Сейчас мэр города Юрий Вилкул - отец экс-нардепа и одного из лидеров "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Одно время ходили слухи, что на мэра города пойдет сам Александр Вилкул, который таким образом попытается вернуться в большую политику после поражений на президентских и парламентских выборах в 2019 году. Но, по последним данным, в мэры вновь пойдет его отец.

Напомним, кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" стала нардеп Ирина Верещук.

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