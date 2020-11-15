На одной из спецучастков Киевщины отсутствуют кабинки для голосования.

Избирательные участки в Каменце-Подольском (Хмельницкая область) и в Украинке (Киевская область) страдают от нехватки урн для голосования.

Читайте такжеВ Харькове отменяют результаты местных выборов

Об этом сообщает сеть «ОПОРА». В частности, в Каменце-Подольском на участке №681352 (средний участок) имеющиеся 3 стационарные ящики для голосования, на участке №680547 (средняя) – 2 ящика, на участке №681336 (средняя) – 3 ящика. Однако в соответствии с законодательством на средних избирательных участках должно быть не менее 4 стационарных урны для голосования.

По словам наблюдателя, четвертый ящик на участке №681336 члены комиссии решили не использовать из-за повреждения, поэтому заклеили его скотчем, перевернули и отставили в сторону.

Подобная ситуация сложилась и на Киевщине. На избирательных участках №320767, №320774, №320772, №320748 наблюдатели фиксируют недостаточное обеспечение избирательных участков урнами для голосования. На спецучастке №320774 отсутствуют кабинки для голосования.

Второй тур местных выборов 15 ноября

Сегодня в ряду украинских громад начался второй тур местных выборов. В частности, новых мэров выбирают в Сумах, Одессе и Херсоне.

Избирательные участки открылись в 8 утра. Второй тур выборов проходит в семи общинах - Луцкой, Каменец-Подольский, Сумской, Краматорской, Херсонской, Одесской и украинской.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров