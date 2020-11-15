ЦИК прекратила досрочно полномочия председателя комиссии Сиволапенко и назначила на эту должность Чернышенко.

В Одессе второй раз за сутки заменили председателя городской территориальной избирательной комиссии.

Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия 15 ноября, в день повторного голосования на выборах городского головы.

В частности, принято постановление «Об изменениях в составе территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов», которым заменила председателя Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

Как отмечает гражданская сеть ОПОРА, ЦИК прекратила досрочно полномочия председателя комиссии Натальи Сиволапенко (от местной организации политической партии «Солидарность женщин Украины») и назначила на эту должность Нину Чернышенко.

Ранее, 14 ноября, ЦИК заменила голову территориальной избирательной комиссии Нину Чернышенко на Сиволапенко.

Кроме того, 15 ноября ЦИК заменила члена ТИК Людмила Сербину (политическая партия «Пропозиция») и заменила ее на Вячеслава Франчука.

Второй тур местных выборов в Одессе

15 ноября в Одессе проходил второй тур выборов городского головы.

В нем принимали участие действующий мэр Одессы Труханов, 1965 г. р., (кандидат от партии «Доверяй делам») и депутат Верховной Рады Скорик, 1972 г. р. («Оппозиционная платформа - за жизнь»).

По данным экзитпола, лидирует Труханов. Согласно рейтингу, у него - 55,1% голосов, у Скорика - 42,8%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая