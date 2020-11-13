В ряде городов на 15 ноября запланировано повторное голосование на выборах мэра.

В ряде крупных городов Украины пройдут вторые туры выборов. В части из них избиратели будут голосовать уже в ближайшее воскресенье, 15 ноября.

УНИАН расскажет, в какой городах мэра будут выбирать 15 ноября и между какими кандидатами будет идти политическая борьба.

2 тур выборов мэра: почему проводится

Повторное голосование на местных выборах в Украине проводят в городах с населением более 75 тысяч, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов.

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Второй тур выборов мэра в Украине 15 ноября: список городов

В воскресенье, 15 ноября, второй тур выборов мэра пройдет в городах:

Одесса

Сумы

Луцк

Херсон

Краматорск

Каменец-Подольский

Украинка

Кто будет бороться за кресло мэра в Одессе, Сумах, Луцке и других городах

Одесса

Во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, 1965 г. р., (кандидат от партии "Доверяй делам") и депутат Верховной Рады Николай Скорик, 1972 г. р. ("Оппозиционная платформа — За жизнь").

Труханов занял первое место — за него проголосовали 77 тыс. 518 избирателей (38,35%), Скорика поддержали 39 тыс. 351 (19,47%).

Сумы

Во второй тур выборов попадают действующий Сумской городской голова и кандидат от политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Александр Лысенко и кандидат от политической партии "Европейская солидарность" Вадим Акперов.

По официальным результатам первого тура выборов, за Лысенко отдали 28 тыс. 877 голосов (44,2%), за Акперова – 9 тыс. 609 (14,71%).

Луцк (Волынская область)

Во втором туре выборов мэра в Луцке сойдутся Игорь Полищук от партии "За майбутнє", который получил 32,47% голосов, и самовыдвиженец Богдан Шиба, получивший 13,14% голосов.

Краматорск (Донецкая область)

Во втором туре будут голосовать за самовыдвиженца Александра Гончаренко (в первом туре его поддержали 19 390 горожан (48,61%) и нынешнего мэра Краматорска Андрея Панкова (в первом туре получил 15 056 голосов (37,75%).

Каменец-Подольский (Хмельницкая область)

Во второй тур прошли самовыдвиженец Владимир Мельниченко (40,47% голосов) и кандидат от ВО "Свобода" Михаил Поситко (35,46% голосов).

Украинка (Киевская область)

Во второй тур прошли кандидат от партии "Слуга народа" Оксана Кирилюк (17,4%, или 1233 голоса) и кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко (17,4%, или 1233 голоса). Здесь причиной проведения второго тура стало одинаковое количество голосов у кандидатов.

Херсон

За должность городского головы Херсона будут бороться Игорь Колыхаев ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!", 30,75% голосов) и Владимир Сальдо (партия "Блок Владимира Сальдо", 17,09% голосов).

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Автор: Ольга Робейко