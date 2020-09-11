Политик отметил: на карантин страна уже не пойдет, поэтому первоочередная задача – увеличить количество кислородных точек и возможностей для ПЦР-тестирования.

Экономика Украины больше не выдержит жесткого карантина, поэтому отечественным больницам следует готовиться к серьезной нагрузке из-за эпидемии COVID-19. Однако государство в этих условиях фактически устранилась от обеспечения больниц оборудованием, «повесив» это на местную власть. Об этом во время визита в областную клиническую больницу на Волыни отметил народный депутат, лидер политической партии «За майбутнє» Игорь Палица.

"Минздрав начал говорить два дня назад: да, надо не ангиографы, не гистероскопические стойки, а надо покупать кислородные баллоны, кислородное обеспечение койкомест. Только сейчас государство думает, где оно найдет это все. Мы же это делаем уже пол года. Потому что кислородных концентраторов в стране на вчерашний день было всего 13 штук, и 100 будет только в конце сентября, поэтому мы здесь делаем все сами», - заявил нардеп.

Министерство здравоохранения, по словам депутата, не дает сертифицировать лабораторию, самостоятельно построенную средствами местного бюджета, которая может ежедневно проводить около 500 ПЦР-тестов. Политик отметил, что лаборатории приходится работать без разрешения, ведь медлить нет времени – нужно готовиться спасать людей.

"И когда спрашивают, помогает ли нам государство, то от него ноль помощи – все за счет местных бюджетов. А 120 миллионов местного бюджета, которые пошли на счет областной больницы, – это не построенные дороги, не построенные детские сады, не отремонтированные школы, столовые, пенсионеры оставлены без помощи. Потому что область и город думают о людях, а государство думает как провести тендер, на котором заработать 40% рентабельности», – утверждает Палица.

Политик отметил: на карантин страна уже не пойдет, поэтому первоочередная задача – увеличить количество кислородных точек и возможностей для ПЦР-тестирования. Только благодаря полному медицинскому обеспечению и своевременному тестированию можно будет остановить эпидемию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН