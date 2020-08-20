В Комитете избирателей заявили, что Зеленский использует рабочие поездки для агитации за "Слугу народа"
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочих поездок по регионам агитирует за партию "Слуга народа".
Об этом заявили в Комитете избирателей Украины (КИУ), комментируя фото и видео с участием президента во время его поездок в Запорожье и Херсон.
"Так, 19 августа во время рабочей поездки В. Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии "Слуга народа". В. Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! местные", - говорится в сообщении.
В организации добавляют, что во время выступлений Зеленский регулярно повторял новый лозунг "Слуги народа" - "Украина - это ты". Также во время этой поездки министр цифровой трансформации Михаил Федоров официально представил кандидата в мэры Запорожья от провластной партии.
"По оценке КИУ такие действия президента и Кабинета министров является проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и злоупотреблением админресурсом", - отметили в КИУ.
Такие действия чиновников можно расценивать как скрытую агитацию, поскольку их рабочие поездки финансируются за счет бюджета, отметили в Комитете избирателей. Согласно открытым данным, один региональный перелет президента стоит около 250 000 гривень. Кроме того, отдельной статьей расходов является охрана и безопасность первых лиц государства.
Местные выборы 2020: что известно
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