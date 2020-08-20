В Комитете избирателей заявили, что Зеленский использует рабочие поездки для агитации за "Слугу народа"

На днях Зеленский побывал в Запорожье и Херсоне.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочих поездок по регионам агитирует за партию "Слуга народа".

Об этом заявили в Комитете избирателей Украины (КИУ), комментируя фото и видео с участием президента во время его поездок в Запорожье и Херсон.

"Так, 19 августа во время рабочей поездки В. Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии "Слуга народа". В. Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! местные", - говорится в сообщении.

В организации добавляют, что во время выступлений Зеленский регулярно повторял новый лозунг "Слуги народа" - "Украина - это ты". Также во время этой поездки министр цифровой трансформации Михаил Федоров официально представил кандидата в мэры Запорожья от провластной партии.

"По оценке КИУ такие действия президента и Кабинета министров является проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и злоупотреблением админресурсом", - отметили в КИУ.

Такие действия чиновников можно расценивать как скрытую агитацию, поскольку их рабочие поездки финансируются за счет бюджета, отметили в Комитете избирателей. Согласно открытым данным, один региональный перелет президента стоит около 250 000 гривень. Кроме того, отдельной статьей расходов является охрана и безопасность первых лиц государства.

Местные выборы 2020: что известно

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

В Комитете избирателей считают, что предстоящие местные выборы станут "самыми политизированными" в украинской истории.

Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, они будут иметь целый ряд важных особенностей.

Ранее Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях ограничений из-за COVID-19.

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Автор: Юрий Годован