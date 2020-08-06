"Слуга народа" изменила слоган

Также в СН сообщили, что партия начинает предвыборную кампанию.

Партия "Слуга народа" начинает предвыборную кампанию под слоганом "Украина — это ты!".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "СН" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

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"Партия "Слуга народа" запускает кампанию под слоганом "Украина — это ты!". И впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова. "Слуга народа" завершила процесс децентрализации, и теперь вопрос развития общин, городских или сельских — будут решаться не в Киеве, а на месте", - написала она.

По ее словам, украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучшим.

Кравчук отметила, что обычно призывают голосовать за определенную партию, а "Слуга народа" агитирует "голосовать за себя".

"Потому что Харьков — это ты. Тернополь — это ты. Одесса — это ты. Донбасс — это ты. Львов — это ты. Власть в тысячи общин должна принадлежать миллионам их жителей", - добавила "слуга".

Ранее нардеп Александр Корниенко заявлял, что "Слуга народа" на местных выборах решила изменить лозунг "Сделаем их вместе".

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