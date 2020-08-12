Экс-нардеп собрался идти в мэры Киева с "экологической программой"

По словам бывшего нардепа, Киевом на протяжении многих лет руководили "случайные люди", у которых не было стратегии развития столицы.

Бывший народный депутат и экс-делегат от Украины в ПАСЕ Борислав Береза будет баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он объявил сегодня, 12 августа, на своей странице в Facebook.

"Да, я принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда ЭкоПартии - в Киевсовет. Я устал задавать себе одни и те же вопросы: Почему мой любимый город не выглядит, как Будапешт, Брюгге, Страсбург и тем более Вена? Почему в этих городах хорошие дороги, четко отлаженная инфраструктура, сохранены исторические памятники и потоки туристов? А у нас вместо этого лишь незаконная и хаотичная застройка, уничтожение зеленых зон, засорение и загазованность, плохие дороги и огромные пробки?", - написал Береза.

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По словам экс-нардепа, Киевом на протяжении многих лет руководили "случайные люди", у которых не было стратегии развития столицы.

"Выбор между старыми и новыми коррупционерами не может быть правильным. Нам всем нужна альтернатива. И такой альтернативой должны быть люди которых беспокоят проблемы Киева, а не партийные рейтинги или межпартийные договорняки", - подчеркнул Береза.

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