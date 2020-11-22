В Украине 22 ноября проходит второй тур местных выборов / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
По состоянию на 13:00 средняя явка избирателей на повторных выборах городских голов в 11 городах составляла почти 13%.
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Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии.
В ЦИК отмечают, что эти сведения не имеют официальный характер, поскольку поступают от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности по телефону или электронной почте.
Местные выборы-2020 в Украине: второй тур
- Сегодня, 22 ноября, в Украине проходит второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов в 47 местные советы.
- Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.
- Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.
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