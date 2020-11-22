По состоянию на 13:00 явка на выборах мэров составила почти 13% – ЦИК

Эти сведения не имеют официальный характер, так как поступают любыми средствами связи, в частности по телефону или электронной почте.

По состоянию на 13:00 средняя явка избирателей на повторных выборах городских голов в 11 городах составляла почти 13%. Читайте такжеВ КИУ рассказали о нарушениях карантинных правил на участках Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии. В ЦИК отмечают, что эти сведения не имеют официальный характер, поскольку поступают от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности по телефону или электронной почте. Местные выборы-2020 в Украине: второй тур Сегодня, 22 ноября, в Украине проходит второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов в 47 местные советы.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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