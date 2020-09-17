Более 50% респондентов ожидают, что на выборах будут незначительные фальсификации.

Почти 60% украинцев обязательно примут участие в местных выборах 25 октября.

Читайте такжеРазумков не видит предпосылок для отмены выборов 25 октябряОб этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 12 по 15 сентября.

"57% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) - 19% респондентов, возможно примут участие - еще 9% респондентов. Маловероятность участия в выборах отметили 15% респондентов", - говорится в пресс-релизе.

Относительно высокую готовность к участию в выборах проявляют старшие категории населения, а также женщины и те респонденты, у которых высокий уровень осведомленности о дате и системе выборов.

Также социологи выявили, что 52% украинцев ожидают незначительных фальсификаций на местных выборах. В то же время 22% считают, что они будут значительными, а 20% - вообще их не ожидают.

Отмечается, что по сравнению с президентскими выборами 2019 года ожидания фальсификаций на выборах значительно снизились.

Как проводился опрос

Социологическая группа “Рейтинг” проводила опрос 12-15 сентября.

Методом телефонного интервью опрошено 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,4%.

Местные выборы 2020: что известно

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Автор: Антонина Доломанжи