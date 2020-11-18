ЦИК обязала Каролино-Бугазскую сельскую ТИК решить вопрос о признании выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета в многомандатных избирательных округах №№1 - 5, 7 и Каролино-Бугазского сельского головы не состоявшимися, а также о назначении соответствующих повторных выборов.

Центральная избирательная комиссия обязала Каролино-Бугазскую сельскую территориальную избирательную комиссию Белгород-Днестровского района Одесской области признать выборы несостоявшимися и назначить повторные.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Такое решение Комиссия приняла на заседании в среду, 18 ноября, во исполнение решения суда и с целью восстановления нарушенных избирательных прав отдельных граждан быть избранными.

Так ЦИК обязала Каролино-Бугазскую сельскую ТИК безотлагательно решить вопрос о признании выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета в многомандатных избирательных округах №№ 1 - 5, 7 и Каролино-Бугазского сельского головы не состоявшимися, а также о назначении соответствующих повторных выборов.

Кроме того, ТИК обязали привести ее решения и деятельность в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины, с учетом решений судов, вступивших в законную силу.

Местные выборы в Каролино-Бугаз

31 октября Одесский окружной административный суд признал недействительными выборы сельского головы в курортном поселке Одесской области. Он признал противоправным и отменил постановление Каролино-Бугазской сельской ТИК о признании Андрея Апанасенко Каролино-Бугазским сельским головой.

Истцом к Каролино-Бугазской сельской ТИК стал кандидат на должность сельского головы Юрий Чередниченко. Ранее указанный суд дважды признавал противоправными и отменял постановления указанной территориальной комиссии об отмене регистрации этого кандидата на должность сельского головы. Однако избирательная комиссия так и не зарегистрировала его кандидатом.

«Такое нарушение стало причиной искажения результатов голосования, что является основанием для признания противоправным и отмены постановления Каролино-Бугазской сельской ТИК №221 от 27 октября «О признании Апанасенко Андрея Владимировича избранным сельским головой...», - говорилось в решении суда.

3 ноября ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Каролино-Бугазской сельской ТИК и обязал Белгород-Днестровскую районную ТИК сформировать новый состав до 21:00 4 ноября.

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

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Автор: Дмитрий Хилюк