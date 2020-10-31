Одесский окружной административный суд признал противоправным и отменил постановление Каролино-Бугазской сельской ТИК.

Суд признал недействительными выборы сельского головы в курортном поселке Одесской области.

Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА.

Как отмечается, Одесский окружной административный суд признал противоправным и отменил постановление Каролино-Бугазской сельской ТИК о признании Андрея Апанасенко Каролино-Бугазским сельским головой.

"Также суд обязал сельскую ТИК принять решение о признании выборов в едином одномандатном сельском избирательном округе по выборам Каролино-Бугазского сельского головы такими, которые не состоялись, и назначить в связи с этим повторные выборы в этом округе", - сообщила ОПОРА.

Истцом в Каролино-Бугазской сельской ТВК стал кандидат на должность сельского головы Юрий Чередниченко.

Ранее указанный суд дважды признавал противоправными и отменял постановления указанной территориальной комиссии об отмене регистрации этого кандидата на должность сельского головы. Однако избирательная комиссия так и не зарегистрировала его кандидатом.

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"Такое нарушение повлекло за собой искажение результатов голосования, что является основанием для признания противоправным и отмене постановления Каролино-Бугазской сельской ТИК №221 от 27 октября "О признании Апанасенко Андрея Владимировича избранным сельским головой…", - говорится в решении суда.

По данным общественников, Каролино-Бугазская сельская ТИК ранее не обнародовала протокол о результатах голосования, несмотря на информацию о том, что в указанной общине уже состоялась первая сессия совета.

Кроме того, 13 октября суд отменил семь постановлений Каролино-Бугазской комиссии, в частности относительно утверждения текста бюллетеней и образования УИК.

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Автор: Лариса Козовая