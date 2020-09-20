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Лидер политической партии "За майбутнє" Игорь Палица уверен, что партия покажет хороший результат на выборах на Донбассе, поскольку впервые предложит региону настоящую альтернативу.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на Открытом форуме сторонников партии в Краматорске.

"Нам здесь конечно будет трудно. Потому что мы говорим людям правду. А правда не всегда удобна. Люди здесь традиционно голосуют за 1-2 партии. Для них это выбор без выбора. Мы появились здесь, чтобы дать жителям Донецкой, Луганской, Харьковской областей выбор. И он называется лучшее будущее, хорошая жизнь. Это наша задача", - заявил Игорь Палица.

В свою очередь, народный депутат от партии "За майбутнє" Дмитрий Лубинец отметил, что у политсилы нет задачи "набирать проценты", но есть задача менять жизнь к лучшему. Поэтому он уверен в хорошем результате в регионе.

"Наша задача – завести новую команду в местные органы самоуправления. А с такой командой у нас будет результат по всей Донецкой области. Мы покажем, что "За майбутнє" - это даже не альтернатива. Это совершенно другой подход, другие люди и другое видение того, как менять жизнь. Наша команда будет отчитываться перед избирателями о том, что мы делаем. В Донецкой области партия "За майбутнє" покажет очень хороший результат", - сказал Дмитрий Лубинец.

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Автор: УНИАН