Мы должны в ближайшее время совместно решить те проблемы, которые мешают развитию учебных заведений, заявил Палица.

Старая материальная база и законодательные преграды, которые не дают возможности привлекать к финансированию бизнес - это те острые проблемы, которые мешают развиваться украинским профтехучилищам.

Их обсудили во время встречи лидера партии «ЗА БУДУЩЕЕ» с директорами ПТУ в Сумах.

«Реалии таковы, что оборудование, на котором практикуются студенты в большинстве таких заведений - очень устаревшее, ему уже по несколько десятков лет. Средняя зарплата преподавателей - 5-6 тысяч гривень. Конечно, молодые специалисты не хотят идти преподавать в ПТУ. Хотя они могли бы заинтересовывать учеников поступать на обучение», - отметил Игорь Палица.

Бизнес готов помогать, вкладывать деньги в обучение студентов и обновление оборудования, но для этого нужна законодательная поддержка. В первую очередь, изменения в налогообложении, чтобы предприятия не платили из этих средств налог на прибыль. А еще - предприятиям нужны гарантии: если они готовят для себя специалистов, то после обучения эти студенты пойдут к ним работать, а не поедут на заработки за границу.

«К сожалению, последние 6-7 лет у нас политика государства такова, что никто не заинтересован в развитии отечественного профессионально-технического образования. Мы попали под внешнее воздействие, и сейчас делается все, чтобы наши дети ехали за границу, учились там, оставались и становились рабами», - сказал политик.

Игорь Палица подчеркнул: будущее - за качественным профессионально-техническим образованием. Специалисты очень востребованы на рынке труда.

«Мы должны в ближайшее время совместно решить те проблемы, которые мешают развитию учебных заведений. И наша депутатская группа «ЗА БУДУЩЕЕ» будет вносить соответствующие изменения в законодательство. Мы заставим монобольшинство принять эти изменения и дать толчок развитию образования. А если оно не справится, то это сделает новый парламент», - подытожил он.

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Автор: УНИАН