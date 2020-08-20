Безопасное обучения в школах с 1 сентября является ключевой задачей властей: необходимы ресурсы, а не приказы - Суслова

В случае отсутствия финансирования, учреждения среднего образования не смогут соблюдать антиепидемиологические меры, может вызвать вспышку коронавируса среди детей и педагогов.

В государственном бюджете Украины нужно предусмотреть средства на обеспечение школ всеми необходимыми средствами защиты, а также для найма дополнительного технического персонала. В случае отсутствия финансирования, учреждения среднего образования не смогут соблюдать антиепидемиологические меры, может вызвать вспышку коронавируса среди детей и педагогов.

Об этом сообщила председатель Женского движения «За будущее» Ирина Суслова.

«С 1 сентября учреждения общего среднего образования возобновят свою работу. Правительство возложило на местное самоуправление обязанность обеспечить школы масками, антисептиками, дезинфицирующими средствами. Однако, до сих пор неизвестно сколько на это нужно средств и провел ли Кабмин соответствующие расчеты. И главное - есть ли эти ресурсы у местного самоуправления? С высокой вероятностью можно прогнозировать, что вся ответственность за невыполнение решений Правительства ляжет на директоров школ, которые ничего не смогут сделать», - заявила Ирина Суслова.

По ее словам, возобновление обучения поставит перед учителями и учениками ряд нерешенных проблем.

«Во-первых, это невозможность закупить в достаточном количестве защитные средства. Во-вторых, это нехватка технического персонала и, соответственно, недостаточно качественная уборка помещений. В-третьих, это отсутствие отлаженной системы тестирования учителей на COVID-19. Сегодня ни законодательство, ни приказы Минздрава не требуют от педагогов медосмотров. То есть власть подставляет под удар всех учителей страны, потому что завтра они могут оказаться в такой же группе риска, как, например, медики», - убеждена председатель женского движения «За будущее».

Ирина Суслова предлагает немедленно осуществить расчеты, сколько средств нужно на каждую школу, чтобы в сентябре-декабре 2020 года обеспечить их защитными средствами.

«После этого на уровне парламента следует немедленно принимать изменения в государственный бюджет, чтобы предоставить школам соответствующее финансирование. Безопасность учеников и учителей в условиях пандемии должна быть приоритетной задачей центральной власти, которой следует взять ответственность на себя, а не перекладывать ее на органы местного самоуправления и на руководство школ», - заявила Ирина Суслова.

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Автор: УНИАН