ЦИК обратится в полицию из-за выявленных нарушений в скандальном округе в Донецкой области

На ряде участков ЦИК установила отсутствие определенных документов, признаки подделки избирательных документов, а также вмешательства посторонних лиц для искажения результатов выборов.

Центральная избирательная комиссия обратится в Нацполицию из-за выявленных нарушений в округе №50.

Как передает корреспондент УНИАН, в понедельник, 5 августа, на заседании ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в одномандатном избирательном округе №50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".

В частности, 3 августа, во время приема пакетов с избирательными документами участковых избирательных комиссий избирательных участков № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 представителями ЦИК было установлено отсутствие среди документов УИК избирательных участков №140756, 140787, 141065 пакетов с контрольными талонами избирательных бюллетеней для голосования в ОИО №50, среди документов УИК избирательного участка №140773 - пакета со списком избирателей на этом избирательном участке, что отражено в соответствующем акте приема-передачи избирательной документации.

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Также во время проведения ЦИК (из-за бездействия ОИК соответствующего округа его полномочия выполняет Центризбирком) повторного подсчета голосов избирателей на указанных участках выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что определенные документы подверглись воздействию посторонних лиц с целью искажения результатов волеизъявления избирателей, что может быть квалифицировано правоохранительными органами как уголовное правонарушение.

Кроме того, члены Центризбиркома обнаружили обстоятельства, которые могут свидетельствовать о подделке избирательных документов, незаконном уничтожении избирательной документации, уклонении члена избирательной комиссии от работы комиссии без уважительных причин, что также является уголовным правонарушением.

За это Комиссия обратилась в Нацполицию для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств нарушений и принятия согласно законодательству мер реагирования.

Как сообщал УНИАН, в одномандатном избирательном округе №50 в Покровске Донецкой области члены избирательной комиссии не выполнили решение суда о повторном подсчете голосов на трех участках. В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу) Уголовного кодекса Украины.

2 августа Центризбирком установил бездеятельность ОИК ОИО №50 по установлению итогов голосования и решил, что полномочия указанной ОИК будет осуществлять ЦИК. Члены Центризбиркома отбыли на избирательный округ в Покровске, чтобы забрать необходимые документы.

4 августа ЦИК провела повторный подсчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50.