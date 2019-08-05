ЦИК пересчитала голоса в скандальном округе Донецкой области

Сейчас в заседании Центризбиркома объявлен перерыв.

Центральная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, члены Центризбиркома пересчитали бюллетени с 14 избирательных участков этого округа.

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"Во время заседания Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОИО №50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на исполнение решений судов, которые набрали законную силу, о чем составила соответствующие протоколы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас в заседании ЦИК объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, в одномандатном избирательном округе №50 в Покровске Донецкой области члены избирательной комиссии не выполнили решение суда о повторном подсчете голосов на трех участках. В связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу) Уголовного кодекса Украины.

2 августа Центризбирком установил бездеятельность ОИК ОИО №50 по установлению итогов голосования и решил, что полномочия указанной ОИК будет осуществлять ЦИК. Члены Центризбиркома отбыли на избирательный округ в Покровске, чтобы забрать необходимые документы.