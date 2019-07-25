Полиция из-за угрозы беспорядков усилила охрану ОИК в Северодонецке и Счастье

В данный момент полицейские в усиленном режиме продолжают нести службу на ОИК.

Полиция усилила охрану окружных избирательных комиссий №106 (г. Северодонецк) и ОИК №105 (г. Счастье).

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«По результатам анализа оперативной обстановки и информации из социальных сетей о возможных нарушениях общественного порядка возле ОИК №106 (г. Северодонецк) и ОИК №105 (г. Счастье) по решению руководства ГУНП в этих избирательных комиссиях усилены меры безопасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции обеспечивают правопорядок возле ОИК № 107 (г. Лисичанск), которая работает в штатном режиме.

«По состоянию на сегодняшнее утро, в ЦИК с избирательной документацией в сопровождении полицейских уже выехали представители ОИК №113 (г. Сватово), уже сдают документацию в ЦИК окружные избирательные комиссии №112 (г. Рубежное) и №114 (г. Беловодск)», - отметили в ведомстве.

Сейчас полицейские в усиленном режиме продолжают нести службу на ОИК.