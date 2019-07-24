ЦИК приняла протоколы с "мокрыми печатями" от 47 окружкомов

На вечернем заседании Центризбирком принял на проработку протоколы еще от шести ОИК.

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах от 47 окружных избирательных комиссий.

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Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня после перерыва в заседании комиссия продолжила принимать и оглашать протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных парламентских выборах.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы от ОИК шести территориальных избирательных округов: № 64 (Житомирская область), № 160 (Сумская область), № 165 (Тернопольская область), № 187 (Хмельницкая область), № 219 (город Киев), № 199 (Черкасская область).

Таким образом, по состоянию на 18:30 24 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования от 47 ОИК.

В заседании комиссии объявлен перерыв до 10.00 25 июля.