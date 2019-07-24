ЦИК приняла протоколы с "мокрыми печатями" от 47 окружкомов
Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах от 47 окружных избирательных комиссий.
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Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня после перерыва в заседании комиссия продолжила принимать и оглашать протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных парламентских выборах.
Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы от ОИК шести территориальных избирательных округов: № 64 (Житомирская область), № 160 (Сумская область), № 165 (Тернопольская область), № 187 (Хмельницкая область), № 219 (город Киев), № 199 (Черкасская область).
Таким образом, по состоянию на 18:30 24 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования от 47 ОИК.
В заседании комиссии объявлен перерыв до 10.00 25 июля.